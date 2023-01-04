52-летняя "немецкая Барби" Клаудия Шиффер засветила полукружья груди в утонченном платье

Роскошные наряд лишь подчеркнул уникальную красоту Шиффер.

Клаудия Шиффер встретила Новый год в роскошном платье с глубоким вырезом / instagram.com/claudiaschiffer

Немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер на своем 52-ом году жизни по прежнему сверкает безупречной красотой и стилем.

Повадки супермодели прочно укоренились в немецкой Барби, поэтому даже спустя много лет наряды она выбирает с безошибочным вкусом. На своей странице в Instagram Шиффер предстала перед поклонниками в восхитительном платье.

Наряд для Клаудии для встречи Нового года подбирали также ее директор по стилю Люси МакКаллин и стилист Дена Джианнини, которая тесно сотрудничает с британским Vogue.

Немецкая модель выбрала черное платье с плащом в пол, украшенное на лифе и плечах крупными камнями и серебристой вышивкой. Особое внимание привлекал фантазийный вырез платья, который подчеркивал пышную грудь Клаудии - он шел вдоль ложбинки бюста и под ним симметричными разрезами.

При этом Шиффер снялась абсолютно без макияжа, а белокурые волосы были уложены "голливудскими" волнами.

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