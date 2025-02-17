"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

Кратко:
- Евгений Фешак видел Екатерину Осадчую на концерте
- Продюсер в восторге от вида ведущей
Украинский известный продюсер и ведущий Евгений Фешак рассказал о внешнем виде украинской ведущей Екатерине Осадчей.
В новом выпуске программы "#ністиданісовісті" на "Люкс ФМ" Фешак поделился, что видел Осадчую на закрытой презентации нового альбома у певца Monatik.
"Боже мой, я ее видел на концерте у Monatik, она так классно выглядит. Просто шикарно. Молодец", – восхитился продюсер.
Напомним, Екатерине сейчас 41 год, и она часто показывает свое лицо абсолютно без макияжа, ведущая постоянно восхищает поклонников своим свежим видом.
Смотрите видео, где Евгений Фешак рассказал о Кате Осадчей:
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Екатерина Осадчая - последние новости по теме
Добавим, как сообщал Главред, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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Кто такая Катя Осадчая?
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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