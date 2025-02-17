"На любителя": новая ведущая шоу "Я люблю Україну" выразилась о Ксении Мишиной

Дарья Петрожицкая удивила своим высказыванием.

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Дарья Петрожицкая - новая ведущая шоу "Я люблю Україну" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарья Петрожицкая, Ксения Мишина

Вы узнаете:

Дарья Петрожицкая осваивает новую профессию ведущей

Актриса рассказала, как относится к критике

Украинская известная актриса Дарья Петрожицкая стала новой ведущей популярного шоу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ, а раньше в этой роли была актриса Ксения Мишина.

Как рассказала Дарья в интервью, новая работа стала настоящим вызовом, ведь ей легче играть персонажа, чем быть самой собой.

"Персонаж для меня легче, чем быть собой. Потому что я человек простой, а можно ли оставаться простым. Мне бы хотелось оставаться собой, даже будучи ведущей. Главное – не терять себя", – отметила актриса.

Также артистка призналась, что она нормально воспринимает конструктивную критику.

Дарья Петрожицкая / инфографика: Главред

"Все остальные комментарии, которые будут писать: "А та была лучше", "О, эта хорошая", ну то есть я воспринимаю все комментарии. Ксения – это Ксения, на любителя, как говорится", – добавила Петрожицкая.

Смотрите видео интервью Дарьи Петрожицкой:

Ксения Мишина / инфографика: Главред

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Ксения Мишина - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.

А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.

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Кто такая Дарья Петрожицкая? Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.

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