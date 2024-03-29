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Ксения Мишина перешла на русский язык: украинцы в ярости

Элина Чигис
29 марта 2024, 16:37
На Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке.
Ксения Мишина
Ксения Мишина попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua/

Известная украинская ведущая и актриса Ксения Мишина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешла на украинский язык. А также она стала ведущей патриотичного шоу "Я люблю Украину".

Но что-то пошло не так и Ксения дала последнее интервью для BODYMAKER на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении. Отметим, комментарии под интервью Мишиной отключили.

Ксения Мишина рассказала, что родилась в Севастополе, в "городе русских моряков".

"Это всегда было пространство, где к России относились с уважением, считали честным и богатым сверхдержавой. С раннего возраста во мне формировали именно такое отношение и говорю даже не о родителях, а о социуме. "Дом Москвы" в центре Севастополя, русский язык, и прекрасное будущее где-то там на территории великой державы,

– сказала актриса.

Также она рассказала и о школьных годах.

"Тоскливые, неинтересные уроки, в отличие от русской литературы и учителя, которого все боялись, и который каждый день вбивал нам в голову, как важно знать и уважать великий русский язык… История Украины также вызывала тошноту, потому что в сознании всегда была страной третьего мира, и победили мы вторую мировую только благодаря "храбрости русских солдат",

– отметила Мишина.

Смотрите видео интервью Ксении Мишиной:

Личная жизнь Ксении Мишиной

Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Ксения Мишина - последние новости по теме

Отметим, актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников, которые обманом у нее выманили заметную сумму в размере 15 тысяч грн.

А также Ксения Мишина удивила своим внешним видом, показав свое фото, как она выглядела во время беременности.

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