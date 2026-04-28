Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

Виталий Кирсанов
28 апреля 2026, 02:09
Команда певицы назвала ситуацию языковым "мини-скандалом" и решила не искать другую локацию.
Кратко:

  • Пиарщик Приходько подтвердил, что концерт певицы в Черновцах отменен
  • Концерт также отменен и в Новоднестровске

В Черновцах в Центре Миколайчука 5 мая должен был состояться концерт певицы Анастасии Приходько, но заведение отказалось подписать договор с организаторами концерта после того, как пост артистки в Threads вызвал критику в ее адрес. Об этом пишет "Суспільне Черновцы".

В своем посте Приходько написала: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке". Этот пост вызвал критику среди пользователей соцсети.

видео дня
Фото: threads.com

Впоследствии певица написала и другое сообщение: "Привет, я Анастасия Приходько. Для особо возбужденных, я говорю и на родном языке – украинском. Вопросы?".

Команда певицы назвала ситуацию "мини-скандалом" и решила не искать другую локацию.

Исполняющая обязанности директора Центра Миколайчука Татьяна Дьяченко объяснила, что концертные агентства бронируют даты сразу на несколько месяцев вперед. По этой причине центр не всегда заранее знает, кто будет выступать.

"Сейчас, когда выяснилось, что началась продажа билетов и что концерт планируется в нашем заведении, мы решили не подписывать никакого договора и сообщили организаторам, чтобы они искали другую локацию... Нас упоминали в социальных сетях, где люди возмущались. Мы реагировали и сообщали, что у нас концерта не будет", – рассказала Дьяченко.

Пиарщик Анастасии Приходько Кирилл подтвердил изданию, что концерт певицы в Черновцах отменен, и назвал причиной "бойкот со стороны горожан".

"Произошел некий мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем", - добавил он.

Кирилл отметил, что языковой вопрос сейчас является триггером.

"Языковой вопрос сегодня является триггером. Вопрос один – это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", - сказал он.

Кроме Черновцов, Приходько планировала приехать с концертом в Новоднестровск Черновицкой области. Мероприятие отменили из-за низких продаж билетов, об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Новоднестровского радио" в Facebook. Об этом стало известно за день до того, как Приходько опубликовала сообщение в Threads.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу продолжает радовать аудиторию трогательными кадрами со своим новорожденным сыном. Певица, которая недавно впервые стала мамой, решила подогреть интерес публики и опубликовала пост с намеком на имя первенца.

Также продюсер Игорь Кондратюк скептически оценил шансы LELEKA на Евровидении-2026. Продюсер уверен, что песня "Ridnym" не обладает потенциалом хита. Также он высказался о победе Украины на Евровидении в 2022 году и заявил, у кого были также был шанс триумфа на конкурсе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Приходько

Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.

В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.

По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анастасия Приходько украинский язык русский язык новости шоу бизнеса закон об украинском языке
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

00:47Украина
Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:36Украина
"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Последние новости

02:31

Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

02:09

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

Реклама
21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

21:52

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

21:21

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

21:02

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

20:54

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

20:53

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

20:35

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

19:58

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

19:43

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

19:42

Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

19:29

Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назадВидео

Реклама
19:10

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

19:10

Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"мнение

19:03

Лимоны будут свежими неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

19:02

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

18:45

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

18:37

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

18:15

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

18:14

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

18:12

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

17:53

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:42

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

17:33

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

17:15

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

17:10

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

17:10

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

16:57

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

16:24

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

16:19

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

16:18

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

16:18

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

Реклама
16:13

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

16:07

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

16:03

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять