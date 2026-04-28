'Бойкот со стороны горожан': в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

В Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

В Черновцах в Центре Миколайчука 5 мая должен был состояться концерт певицы Анастасии Приходько, но заведение отказалось подписать договор с организаторами концерта после того, как пост артистки в Threads вызвал критику в ее адрес. Об этом пишет "Суспільне Черновцы".

В своем посте Приходько написала: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке". Этот пост вызвал критику среди пользователей соцсети.

Впоследствии певица написала и другое сообщение: "Привет, я Анастасия Приходько. Для особо возбужденных, я говорю и на родном языке – украинском. Вопросы?".

Команда певицы назвала ситуацию "мини-скандалом" и решила не искать другую локацию.

Исполняющая обязанности директора Центра Миколайчука Татьяна Дьяченко объяснила, что концертные агентства бронируют даты сразу на несколько месяцев вперед. По этой причине центр не всегда заранее знает, кто будет выступать.

"Сейчас, когда выяснилось, что началась продажа билетов и что концерт планируется в нашем заведении, мы решили не подписывать никакого договора и сообщили организаторам, чтобы они искали другую локацию... Нас упоминали в социальных сетях, где люди возмущались. Мы реагировали и сообщали, что у нас концерта не будет", – рассказала Дьяченко.

Пиарщик Анастасии Приходько Кирилл подтвердил изданию, что концерт певицы в Черновцах отменен, и назвал причиной "бойкот со стороны горожан".

"Произошел некий мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем", - добавил он.

Кирилл отметил, что языковой вопрос сейчас является триггером.

"Языковой вопрос сегодня является триггером. Вопрос один – это когда люди успокоятся, чтобы Анастасия смогла приехать с концертом в Черновцы", - сказал он.

Кроме Черновцов, Приходько планировала приехать с концертом в Новоднестровск Черновицкой области. Мероприятие отменили из-за низких продаж билетов, об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Новоднестровского радио" в Facebook. Об этом стало известно за день до того, как Приходько опубликовала сообщение в Threads.

Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу продолжает радовать аудиторию трогательными кадрами со своим новорожденным сыном. Певица, которая недавно впервые стала мамой, решила подогреть интерес публики и опубликовала пост с намеком на имя первенца.

Также продюсер Игорь Кондратюк скептически оценил шансы LELEKA на Евровидении-2026. Продюсер уверен, что песня "Ridnym" не обладает потенциалом хита. Также он высказался о победе Украины на Евровидении в 2022 году и заявил, у кого были также был шанс триумфа на конкурсе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

