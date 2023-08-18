Исаак Виджраку показал своих детей, которым он признался в любви.

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Бойфренд Лорак признался в любви к детям / Коллаж Главред, фото Instagram/aniloraк, isaac_vidjrakou

Исаак Виджраку, йога-инструктор и бойфренд певицы украинского происхождения Ани Лорак, которая встала на сторону террористической России, показал своих детей и заговорил о любви в Instagram.

Мужчина опубликовал фото своей взрослой дочери и младшего ребенка. К слову, младший ребенок на фото - совсем еще малыш, что говорит о том, что папа Исаак оставил семью с маленьким ребенком ради запроданки Лорак.

Бойфренд Лорак со своими детьми / Instagram/isaac_vidjrakou

"Я так горжусь, что они выбрали меня своим отцом. Их счастье и их свет являются для меня сокровищем. Теперь я знаю, что лучший способ воспитания — это не навязывать им свои проекции. Как родители, мы просто должны защищать их, уважать, направлять и, прежде всего, давать им как можно больше любви. Потому что это то, что действительно нужно этому миру, любовь", - говорит любвеобильный парень Лорак.

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Напомним, ранее йога-коуч решил заступиться за свою даму - Ани Лорак. В частности, психованный массажист даже созвонился с украинским блогером Беспаловым, который "наплодил" сенсаций про украинский шоу бизнес и продолжает "выводить" на чистую воду украинский звездный олимп и в частности распек Лорак в свое последнем выпуску.

Ранее Ани Лорак заклевали за то, как она "покатала на волнах толстые ляжки" - папарацци поймали певицу-предательницу в не лучшей физической форме во время отдыха на недорогом курорте.

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