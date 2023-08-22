"Боялся, что это случится": Эктор Хименес-Браво показал себя после операции

К хирургическому вмешательству Эктор очень долго готовился.

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Эктор Хименес-Браво показал, как выглядит после пересадки волос / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес Браво раскрыл поклонникам свой главный комплекс - его крайне смущает плешь, которая начала появляться на его затылке. Поэтому он сбрил свои роскошные волосы, чем немало удивил свою аудиторию.

На своей странице в Instagram кулинар объяснил, что это - этап подготовки к операции по пересадке волос. Ранее ему уже делали подобную, однако она не имела успеха.

Сейчас Эктор решил попробовать снова, и доверил себя врачам в одной из клиник города Днепр. Он показал, как его консультировали, брили голову наголо и готовили к процедуре.

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Хименес-Браво также поделился, как выглядит после операции. Он признался, что все прошло менее страшно и болезненно, чем он предполагал, и был очень благодарен врачам.

В комментариях поклонники Эктора отмечают, что он прекрасно выглядел и до операции, но если так ему будет комфортней, то желают вырастить буйную шевелюру, как у Иво Бобула.

Смотрите видеоисторию Эктора Хименеса-Браво про его операцию:

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