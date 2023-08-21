Лазурь и пшеница: Зеленская встретилась со шведскими монархами в изысканном луке

Стиль первой леди Украины уже разобрали на детали модные таблоиды.

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Елена Зеленская на аудиенции короля и королевы Швеции - разбор образа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская с деловым визитом посетили Швецию. Они были удостоены аудиенции у короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Лично и на своей странице в Intagram жена гаранта поблагодарила королевскую чету за медицинскую помощь, которую Швеция оказывает воинам ВСУ и простым украинцам, а также помощь в восстановлении территорий, которые были освобождены из оккупации.

Для официального визита Елена Зеленская традиционно выбрала наряд от украинских дизайнеров, делая вклад в популяризацию наших мастеров. Ее стильный образ состоял из темно-лазурного брючного костюма от A.M.G. с декоративными лацканами, коричневых замшевых лодочек и золотистой броши в форме пшеничного колоска.

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В этом аутфите, который модницы активно обсуждали в Сети, первая леди также посетила встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и его женой Бригиттой Эд. С ней Елена Зеленская обсудила благотворительные инициативы по помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии.

Владимир и Елена Зеленские на аудиенции у короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии / instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская и королева Швеции Сильвия / instagram.com/olenazelenska_official

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