Счастливая герцогиня: в Сети появилось новое сэлфи Меган Маркл

Поклонники с нетерпением ожидают возвращения Маркл в социальные сети.

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Подруга Меган Маркл опубликовала свежее фото герцогини / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бывшая актриса и жена принца Гарри, Меган Маркл закрыла свой успешный блог и страницы в социальных сетях, когда вступила в британскую королевскую семью. И хоть в 2020 году она сложила с себя королевские обязательства, возвращаться в Сеть она не торопится.

Теперь мятежную герцогиню Сассекскую можно увидеть лишь на фото папарацци или у друзей. Так недавно ее близкая подруга, парикмахер Кади Ли, "засветила", Маркл.

На своей странице в Instagram она показала сэлфи с Меган и писательницей Клео Вейд. На снимке подруги обнимались и счастливо улыбались в камеру

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"Запоздалое празднование с этими прекрасными музами", - подписала снимок Ли, вероятно намекая на день рождения Меган Маркл, которой в начале августа исполнилось 42 года.

Подруга Меган Маркл опубликовала свежее фото герцогини / instagram.com/highbrowhippie

Ранее стало известно, что Меган Маркл рассорилась с Викторией и Дэвидом Бекхэм из-за громких обвинений - герцогиня Сассекская довела футболиста и его жену до белого каления предположениями, что они сливают информацию про нее и принца Гарри прессе.

Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.

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