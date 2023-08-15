Сальма Хайек в крошечном бикини удивила формой в свои 56

Актриса Сальма Хайек весело проводит каникулы в Мексике.

https://stars.glavred.info/salma-hayek-v-kroshechnom-bikini-udivila-formoy-v-svoi-56-10493557.html Ссылка скопирована

Сальма Хайек наслаждается своим взрослением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса, звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета" и "Фрида", Сальма Хайек, не перестает удивлять своей молодостью и подтянутостью.

Так, британский таблоид The Daily Mail опубликовал фотографии 56-летней звезды в крошечном бикини во время отдыха.

"Номинантка на премию "Оскар" продемонстрировала ослепительное декольте и звездную фигуру в эффектном бело-голубом бикини, купаясь в океане со своим мужем, бизнесменом-миллиардером Франсуа-Анри Пино", - написало издание.

видео дня

Фото Сальмы Хаек можно посмотреть вот тут>>>

Таблоид также отмечает, что Сальма выглядела значительно моложе своих 56 лет, когда резвилась в воде и позировала для игривых селфи с друзьями, которые сопровождали пару.

Похоже, это была семейная поездка в Лос-Кабос, Мексика, так как к влюбленным присоединились некоторые из их детей.

Отметим, что актриса не постеснялась показать свое прекрасное тело, вскоре после того, как показала небольшие участки седых волос, которые она не собирается убирать, и категорично заявила, что никогда не использовала ботокс.

Также ранее актриса стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.

Вас также может заинтересовать: