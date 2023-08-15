Сальма Хайек в крошечном бикини удивила формой в свои 56

Мексикано-американская актриса, звезда фильмов "Бандитки", "От заката до рассвета" и "Фрида", Сальма Хайек, не перестает удивлять своей молодостью и подтянутостью.
Так, британский таблоид The Daily Mail опубликовал фотографии 56-летней звезды в крошечном бикини во время отдыха.
"Номинантка на премию "Оскар" продемонстрировала ослепительное декольте и звездную фигуру в эффектном бело-голубом бикини, купаясь в океане со своим мужем, бизнесменом-миллиардером Франсуа-Анри Пино", - написало издание.
Фото Сальмы Хаек можно посмотреть вот тут>>>
Таблоид также отмечает, что Сальма выглядела значительно моложе своих 56 лет, когда резвилась в воде и позировала для игривых селфи с друзьями, которые сопровождали пару.
Похоже, это была семейная поездка в Лос-Кабос, Мексика, так как к влюбленным присоединились некоторые из их детей.
Отметим, что актриса не постеснялась показать свое прекрасное тело, вскоре после того, как показала небольшие участки седых волос, которые она не собирается убирать, и категорично заявила, что никогда не использовала ботокс.
Также ранее актриса стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.
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