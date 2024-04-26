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Ботокс-клуб пластикового Кена: Райан Гослинг раздулся от филлеров

Анна Подгорная
26 апреля 2024, 03:30
Щеки звезды "Ла-ла Ленда" превратили его глаза в маленькие щелочки. Фанаты негодуют.
Райан Гослинг
Райан Гослинг пластика - Райан Гослинг с филлерами удивил фанатов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

43-летний канадский актер Райан Гослинг сейчас на гребне славы - со времен "Дневника памяти" он является предметом тайных желаний сотен тысяч фанаток по всему миру. И это бремя, похоже, сильно тяготит артиста.

Очевидно он, как и сотни актеров до него, вступил в опасную гонку за сохранение молодости - в социальных сетях стремительно распространяются снимки Гослинга, чье лицо перекачано филлерами.

На фотографиях, которые были сделаны на красной дорожке премьерного показа фильма "Каскадеры", где Райан сыграл главную роль, его лицо выглядит одутловатым - кто-то тщательно поработал ботоксом над его щеками и подбородком. Поклонники актера были шокированы такой метаморфозой.

"О Боже! Он раньше был красавчиком. Очень жаль", "Ботокс-клуб", "Его пластический хирург слишком увлекся", "Райан Ботокслинг", - пишут удивленные фанаты.

Впрочем, часть почитателей таланта и внешности Райана Гослинга убеждены, что снимки, которые вызвали такой ажиотаж, являются результатом неудачной ретуши. В качестве примера приводится видеорепортаж с премьеры, где актер не выглядит, как жертва косметолога-фанатика.

Смотрите видео с Райаном Гослингом без филлеров:

Кто такой Райан Гослинг?

Райан Томас Гослинг - американо-канадский актр. Известен по ролям в независимых фильмах и крупных студийных проектах разных жанров. Сборы фильмов с его участием составили свыше 1,9 миллиарда долларов. Обладатель многих наград, включая "Золотый глобус", и номинант трех "Оскаров" и одного BAFTA, сообщает "Википедия".

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