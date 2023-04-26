Богаче самого короля: самый завидный холостяк Британии обручился

Известный аристократ и крестный отец принца Джорджа решил связать себя узами брака.

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Хью Гровенор, герцог Вестминстер, обручился с Оливией Хенсон / gov.uk, ua.depositphotos.com

Британский аристократ и миллиардер Хью Ричард Луи Гровенор, 7-й герцог Вестминстер (для друзей - просто Хьюги) разбил сердца тысячам фанаток - как сообщает издание Daily Mail, на днях в своем родовом поместье Итон-холл в Чешире он сделал предложение руки и сердца своей девушке, Оливии Хенсон.

До помолвки пара встречалась около двух лет. Про дату свадьбы представители аристократов пообещали сообщить дополнительно чуть позже.

Хью Гровенор вхож в британскую королевскую семью, так как является близким другом четы Уэльских, и даже крестил их старшего сына - принца Джорджа, второго в порядке наследования королевского престола.

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В 2016 году граф Гровенор стал герцогом Вестминстером - титул вместе с большей частью семейного состояния (около 8.3 миллиардов фунтов стерлингов) он унаследовал после смерти своего отца Джеральда Кавендиша Гровенора.

О личной жизни Хьюги практически ничего не известно - долгое время он строил романтические отношения со своей школьной подругой Харриет Томлинсон, с которой познакомился в Элсмир-колледже.

Смотрите фото с помолвки Хью Гровенора, герцога Вестминстера, и Оливии Хенсон:

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