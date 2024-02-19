Блогеры Литвин и Куровский показали лицо новорожденного сына

Наталья Литвин и Александр Куровский поделились эмоциями от рождения первенца.

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Куровский и Литвин показали сына / фото: instagram.com/natalilytvyn/

Наталья Литвин и Александр Куровский впервые стали родителями и показали лицо сына. Известное семейство украинских блогеров не стало скрывать своего первенца и поделились счастливыми снимками прямо с роддома.

Как стало известно, малыш родился 18 февраля в 19.56. Также Литвин отметила, что ребенок весит 3450 г с ростом54 см.

"Важнейшая встреча нашей жизни", – написала Наталья на своей странице в Instagram.

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Так же она оставила отметку локации, где прошли роды. Блогер решила рожать в Украине в Львовском областном клиническом перинатальном центре.

https://www.instagram.com/p/C3h_kgNIxua/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2feb7960-0fb6-40b2-8fed-c3f2f1cd23ce&img_index=1

Подписчики инфлюэнсерши в восторге от такой новости и засыпали ее комментариями с пожеланиями:

"Поздравляю, молодые родители! Мы очень радуемся за вас";

"Поздравляю вас! Пусть растет здоровый под мирным украинским небом";

"Начался новый этап в вашей жизни – безгранично счастливый";

"Ну чего снова плачу? Люблю вас родные и искренне радуюсь за вас! Пусть сынишка растет счастливым и здоровым".

Добавим, известная блогер Даша Евтух рассказала подписчикам новость о своей беременности и поделилась нежными фотографиями со своим мужем.

Ранее Настя Каменских отреагировала на слухи о беременности и заявила, что ее подобные разговоры только раздражают.

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