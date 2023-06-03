Блогерша Воронова пожаловалась, что не может из-за детей сидеть под арестом

Женщина назвала смертной казнью свой домашний арест, потому что теперь она "не может пройти в бомбоубежище".

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Инна Воронова пожаловалась на домашний арест / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voronova.official

Блогерша Инна Воронова, которая снимала работу ПВО, оказалась из-за этого под домашним арестом. Женщина согласилась на такую меру пресечения, а теперь высказывает свое недовольство и прикрывается детьми. Видео с её заявлением уже разлетелось в Сети.

Воронова записала видео из своей машины и сказала, что этот домашний арест не дает ей возможности бежать с детьми в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

При этом блогерша и оказалась под домашним арестом не из-за того, что бежала в убежище, а из-за съёмки работы ПВО уже после объявления тревоги.

видео дня

"Я со своими детьми не имею возможности идти в бомбоубежище. Наказание за мою невнимательность есть смертная казнь моя и моих детей?" – сказала Воронова.

Смотрите видео с заявлением блогерши:

Инна Воронова пожаловалась на домашний арест / фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно о том, что Инна Воронова, жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, на залог которому она пыталась собрать денег в сети, а позже попала в скандал, снимая работу украинского ПВО, оказалась под пристальным вниманием специальных служб Украины.

Ранее также Воронова дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

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