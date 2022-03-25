Блогера Шария нашли в Испании в вилле за миллион евро: продолжает вести пророссийскую политику

Анатолий Шарий / anatolijsharij

Пророссийский блогер Анатолий Шарий сбежал в Испанию и продолжает там вести свою антиукраинскую деятельность. В этом убедились украинские активисты, которые попросили у него объяснений.

Соответствующее видео появилось в Telegram Телебачення Торонто. На кадрах видно, что Анатолий вел себя крайне агрессивно - махал ногами, руками, толкал женщин и даже свою супругу.

В связи с этим в конфликт вмешались охранники дома Шария, а позже подъехала испанская полиция.

Читайте такжеЛюдмила Путина: где прячется единственная официальная жена диктатора и какое обещание он нарушилРанее стало известно, что вилла блогера стоит миллион евро. По информации Следствие.Инфо в августе 2019-го он купил ее в каталонском городке Рода-де-Бара.

В доме есть основной жилой этаж площадью 161 кв. м и подвальное помещение - площадью 69 кв. м.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях войны России против Украины решением СНБО приостановлена деятельность ряда политических партий, у которых есть связи со страной-агрессором. В этот список попала и партия Шария.

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