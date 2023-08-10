Биркин и Мальдивы: экс Остапчука рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

Нотариус Кристина Горняк полагает, что мужчина должен зарабатывать больше.

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Кристина Горняк знает, чего хочет от мужчины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Бывшая жена скандального телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк устроила сессию вопросов-ответов со своими подписчиками.

На своей странице в Instagram, она ответила на вопрос о том, сколько по ее мнению должен зарабатывать мужчина и что он должен делать для своей второй половины.

Так, по мнению нотариуса Кристины, мужчина или парень должны зарабатывать больше девушки и такого мнения она придерживалась всегда. "Я хочу работать в свое удовольствие, конечно зарабатывая. Но чтобы больше зарабатывал мой партнер", - говорит она.

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Сколько стоит сумка Birkin? / Скриншот сайта Farfetch

Между тем Горняк конкретные цифры назвать не может.

Кристина Горняк о том, сколько должен зарабатывать мужчина / Фото Instagram/krystygor

"Так, чтобы могли красиво жить, путешествовать, одеваться, и в случае необходимости - врачи и т.д. Как-то так. Про собственные самолеты не мечтаю, но Birkin Hermes раз в год-два и Мальдивы - было б не плохо", - добавляет она.

Женщина также добавляет, что она пока не готова работать столько же, сколько работала в Киеве раньше.

Кристина Горняк хочет по сумку Birkin в год / Instagram/krystygor

Напомним, ранее Остапчук свозил свою новую пассию, 22-летнюю Катю Поплавскую в особняк, который они строили вместе с экс-супругой. Остапчук также заявил, что собирается вить семейное гнездо с молоденькой журналисткой именно там.

Также известный украинский телеведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук поделился, чем его покорила нынешняя супруга ‒ 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская.

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