Биатлонистка сборной Украины вступила в ряды ВСУ

Меркушина многократная чемпионка мира среди юниоров и трехкратная бронзовая призерка взрослого мирового первенства.
Биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина сменила винтовку на боевой автомат. Она ушла в ряды Вооруженных сил и теперь будет защищать родину от российского агрессора.
О том, что она стала военной, свидетельствунт видео Госпогранслужбы, на кадрах которого 27-летняя Меркушина заявляет, что настало время защищать желто-синий флаг, который до этого много раз поднимался в ее честь на мировых биатлонных аренах.
"Сейчас весь мир раскрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Границей - между миром и войной. А я с гордостью ношу звание младшего лейтенанта государственной пограничной службы Украины", – заявила Меркушина.
Напомним, британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмсач, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья - Homes for Ukraine.
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