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Без шансов, без вариантов: адвокаты оценили, может ли Долина вернуть имущество

Даяна Швец
16 августа 2024, 15:42
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Исполнительница Лариса Долина осталась и без жилья, и без более 100 тысяч долларов, которые получила от "продажи" квартиры.
Без шансов, без вариантов: адвокаты оценили, может ли Долина вернуть имущество
Адвокат оценил шансы Долиной вернуть квартиру / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Недавно украинцы посмеялись над путинисткой, которая поддерживает войну, и любительница Кремля перевела 112 миллионов на "Азов".

В январе 2023-го певица Лариса Долина наряду с другими известными россиянами попала в под санкции Украины. А теперь влипла в еще больший казус.

По версии российских СМИ, сейчас Лариса Долина находится в шоковом состоянии, поскольку ее соцсети взломаны, она отдала мошенникам крупную сумму, к тому же потеряла дорогую квартиру.

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Кто такая Лариса Долина

Лариса Александровна Долина - советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России (1993), народная артистка России (1998). Член высшей политической партии "Единая Россия".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины. Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Сейчас с ней работают юристы, которые пытаются сделать все, чтобы вернуть недвижимость звезде, однако, похоже, результата так и не дождутся.

"В случае, если Лариса Долина сможет доказать, что она не продавала никому квартиру и не подписывала соответствующие документы, чтобы от ее лица никто не имел права продавать недвижимость, то, безусловно, сделка будет аннулирована судом. Покупателям квартиры для возврата своих денег придется подавать в суд, конечно, не на госпожу Долину, а на продавца непосредственно тех, с кем они подписали договор купли-продажи. Но боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки", - прокомментировал ситуацию российскому "СтарХиту" адвокат Александр Добровинский.

Путинистка Лариса Долина - последние новости

Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ.

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

На своей странице в соцсетях сторонница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине.

"По данному факту возбудили уголовное дело, меня признали потерпевшей, а на мою квартиру наложили арест. Мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение ужасного характера, в котором нет ни слова правды", - сказала Долина.

РосСМИ StarHit написало, что неизвестные, притворившись сотрудниками спецслужб, убедили Долину в том, что ей нужно продать квартиру, поскольку ею заинтересовались мошенники.

Также на странице путинистки в Instagram опубликованы посты с призывами донатить в поддержку украинских защитников. От имени артистки говорится о том, что на самом деле она сознательно продала свою недвижимость, чтобы перевести деньги на поддержку бригады Национальной гвардии Украины "Азов".

Впоследствии путинист Барецкий решил, что Ларису Долину могли подставить Пугачева и Галкин. Якобы к схеме причастны Пугачева и Галкин, поскольку Долина не поддержала супругов, когда они осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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