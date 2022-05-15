"Бьет глубоко и больно": Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на песню Stefania

Клип на песню Stefania был снят в Буче, Ирпене и Гостомеле, пострадавших от зверств оккупантов.
Украинская группа Kalush Orchestra, которая вырвала победу на Евровидении-2022, выпустила эмоциональный клип на песню Stefania. Видео опубликовали на своем YouTube-канале.
Солист группы Олег Псюк посвятил композицию своей маме Стефании. Но с начала полномасштабной войны в Украине Stefania изменила смысл песни и стала одним из символов страны.
Клип на победную песню был снят в городах Киевщины, пострадавших от зверств оккупантов.
"Война полностью поменяла смысл этой песни - и это выразилось в клипе. Спойлер, мы этот клип снимали в Буче, Ирпене и Гостомеле - кадры не для слабонервных, бьет очень глубоко и больно", - говорится в сообщении.
В видео вошли болезненные, но правдивые кадры, в которых чувствуются страдания украинцев и видно, в какой ад оккупанты превратили наши города.
Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022
Напомним, группа Kalush Orchestra получила победный 631 балл на Евровидении. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году португальский исполнитель Сальвадор Собрал 758 баллов.
Следует отметить, что это третья победа Украины в международном конкурсе. До этого победу привозили исполнители в 2004 и 2016 годах.
Читайте такжеKalush Orchestra не дисквалифицируют на Евровидении 2022 за призыв спасти защитников Мариуполя
После победы Kalush Orchestra сделал громкое заявление, отметив, что победы в Украине только начинаются, "следующими будут орки".
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу с победой и поблагодарил за то, что они сделали все, чтобы в следующем году "Евровидение принимал Мариуполь".
Другие новости:
- Люди плакали: Kalush Orchestra сорвали шквал оваций выступлением в финале Евровидения 2022
- Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022
- "Kalush, как вы и просили" Россия "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022