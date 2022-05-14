Люди плакали: Kalush Orchestra сорвали шквал оваций выступлением в финале Евровидения 2022

Украинцы зажгли сцену Евровидения 2022 года мощным выступлением.
Сегодня, 14 мая, в итальянском Турине проходит финал международного песенного конкурса Евровидение 2022.
Нашу страну представляет группа Kalush Orchestra, которая просто покорила всех зрителей.
Зал горячо приветствовал украинскую группу и буквально стоя и со слезами на глазах аплодировал все выступление.
Видеоряд к песне Stefania был представлен материнскими символами.
Материнский взгляд со слезами на глазах и мамины руки, ставшие визуальным оберегом для ребят на сцене.
Перед поездкой в Турие, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк признался, что песня была написана до войны и посвящалась маме.
Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину песня Stefania приобрела новые значения - для каждого украинца эта песня еще о матери-Украине.
Смотрите также, как Украина прошла в финал Евровидения 2022:
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