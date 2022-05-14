Люди плакали: Kalush Orchestra сорвали шквал оваций выступлением в финале Евровидения 2022

Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

Сегодня, 14 мая, в итальянском Турине проходит финал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Нашу страну представляет группа Kalush Orchestra, которая просто покорила всех зрителей.

Зал горячо приветствовал украинскую группу и буквально стоя и со слезами на глазах аплодировал все выступление.

Видеоряд к песне Stefania был представлен материнскими символами.

Материнский взгляд со слезами на глазах и мамины руки, ставшие визуальным оберегом для ребят на сцене.

Перед поездкой в Турие, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк признался, что песня была написана до войны и посвящалась маме.

Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину песня Stefania приобрела новые значения - для каждого украинца эта песня еще о матери-Украине.

Смотрите также, как Украина прошла в финал Евровидения 2022:

Читайте также: