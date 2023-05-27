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Беспокойное сердце: Ди Каприо подозревают в романе с супермоделью Ириной Шейк

Дмитрий Видоменко
27 мая 2023, 13:08 обновлено 27 мая, 13:08
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Леонардо Ди Каприо, который давно прослыл "вечным холостяком", несколько раз встречали в одной компании с моделью из страны-агрессора Ириной Шейк.
Ди Каприо, Шейк
Леонардо Ди Каприо и Ирина Шейк / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо (который недавно презентовал на Каннском фестивале свою новою работу – фильм "Убийцы цветочной луны"), приписывают очередной роман – на этот раз, правда, не с юной старлеткой, а с 37-летней супермоделью из страны-агрессора РФ Ириной Шейк. Как сообщает портал Daily Mail, Ди Каприо и Шейк папарацци "поймали" вместе.

Они появились в Каннах 22 мая на вечеринке в честь дня рождения другой модели − Наоми Кэмпбелл. Актер не отходил от россиянки весь вечер и уделял ей особое внимание. А за несколько дней до светского мероприятия Шейк пришла на премьеру вышеуказанного фильма "Убийцы цветочной луны" Ди Каприо, а потом осталась на банкет после сеанса.

К слову, в активе Шейк были долгие отношения с другой голливудской мегазвездой – актером и режиссером Брэдли Купером (у них даже есть совместная дочь).

Леонардо Ди Каприо личная жизнь

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

Уже в конце августа его заметили на юге Франции возле элитного ночного клуба в компании украинки блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марии Береговой и старого друга, звезды трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайра.

Потом Ди Каприо застали во время романтической встречи с известной моделью Джиджи Хадид.

В конце декабря 2022 года Ди Каприо папарацци заметили в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас. Они вместе ходили в голливудские рестораны. А потом провели новогодние праздники на яхте возле острова Сен-Бартелеми в Карибском море.

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