Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Ведущая шоу Світське життя Катерина Осадчая вначале июня отметила выпускной старшего сына, а 6 июян прибыла к родителям отметить день рождения папы Александра.

Телеведущая в своем Instagram засветила и родителей и возлюбленного мужа.

Осадчая для праздника примерила белоснежное платье от украинского модельера Андре Тана. Однако, в этот раз не стала прибавлять к гардеробу новую шляпку, коллекцией которых так славится.

Журналистка позировала и отдельно с папой, и с папой и мамой.

"Папа, с днем рождения", - подписала она свои сториз

Кроме того Катерина показала, что конечно же на празднике был и ее муж Юрий Горбунов, с которым сделала прелестное селфи.

Попал в кадр и торт для именинника, украшеный тончайшими шоколадными листиками и шоколадной подписью.

Напомним, старший сын Кати Осадчей Иван в 2021 году выпустился из Киевской частной международной школы.

Как ранее сообщал Главред, 5 июня вышел свежий выпуск шоу Светская жизнь с Катей Осадчей, который теперь можно смотреть онлайн на сайте 1+1 video.