Катя Осадчая похвасталась фото с выпускного старшего сына

Катя Осадчая показала фото с выпускного сына

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ожидает третьего ребенка, показала фото с выпускного старшего сына Ильи, которого родила в своем первом брака с бизнесменом Олегом Полищуком. Илья учился в Киевской частной международной школе.

На снимках Илья позирует в мантии и с дипломом в руках.

"Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже в Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом", - написала Осадчая.

Бывшая модель также воспитывает четырехлетнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Они поженились в 2017 году.