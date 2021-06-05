Катя Осадчая похвасталась фото с выпускного старшего сына

Известная украинская телеведущая, будучи в положении, посетила выпускной свего старшего сына Ильи.
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ожидает третьего ребенка, показала фото с выпускного старшего сына Ильи, которого родила в своем первом брака с бизнесменом Олегом Полищуком. Илья учился в Киевской частной международной школе.
На снимках Илья позирует в мантии и с дипломом в руках.
"Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже в Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом", - написала Осадчая.
Бывшая модель также воспитывает четырехлетнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Они поженились в 2017 году.
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Автор: Екатерина Трохимчук