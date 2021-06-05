Даша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство

Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

Украинская актриса, звезда Папика, частница Голосу країни, Танців з зірками Даша Петрожицкая впервые вышла в свет со своим новым парнем, и представила его светской тусовке.

На новой премьере Катя Осадчая подробно расспросила Дашу о ее возлюленном.

"Его звать Алексей, мы познакомились в Египте на отдыхе", - призналась актриса, которая решила больше не скрывать свое счастье.

Осадчая расспросила актрису о том, как воспринимает молодой человек ее известность, и узнал ли он Петрожицкую с первого раза, или нет.

"Я обычный человек, и мне нравится, что он не знает кто я. Были танцы, и я сказала кто я. Он удивился", - сказала Даша, и отметила, что не исключено, что молодой человек был шокирован.Читайте такжеЗвезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном

Возлюбленный артистки не появился в кадре во время интервью, но она объяснила, что после мероприятия они сразу же снова уезжают на отдых.

"Мы сегодня летим на новый отдых вдвоем. Домой за чемоданами - и в аэропорт", - сказала Даша.

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