"Белочка сделала предложение": Волочкова сообщила, что скоро выходит замуж

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая в последнее время стала посмешищем и любимицей у СМИ, обручилась со своим таинственным поклонником.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По словам Волочковой, помолвка была тайной.
"А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек", - поделилась балерина подробностями личной жизни.
Она опубликовала фото себя на фоне мерседеса, завернутая в шубу и со стесняющимся лицом.
Комментаторы не стали церемониться и забросали ее едкими комментариями. "Настюха, опять нажралась? С кем помолвка то? Белочка сделала предложение? Ты это, завязывай давай!", "Настя, с вами всё хорошо? Может, вам выспаться и недельку дэтокса", "Давненько, давненько не было этого цирка. Представите или опять: носки-трусы-часы?", "ШО? ОПЯТЬ? Ваш список пополнился ? Вас Настя никто никогда не обгонит по количеству", - пишут они.
Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
Кроме того, недавно Анастасия Волочкова повидалась с Дедом Морозом и стала посмешищем в сети.
На своей страничке в Instagram она показала, как к ней домой "совершенно случайно" забрел Дед Мороз.
"Волшебство из рук Деда Мороза. Этот вечер стал началом моих счастливых эмоций жизни!", - сообщила Волочкова в подписи к кадрам.
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