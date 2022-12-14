"Белочка сделала предложение": Волочкова сообщила, что скоро выходит замуж

Балерина каждый день подкидывает новостным СМИ поводы для упоминания ее имени.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая в последнее время стала посмешищем и любимицей у СМИ, обручилась со своим таинственным поклонником.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. По словам Волочковой, помолвка была тайной.

"А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек", - поделилась балерина подробностями личной жизни.

Она опубликовала фото себя на фоне мерседеса, завернутая в шубу и со стесняющимся лицом.

Комментаторы не стали церемониться и забросали ее едкими комментариями. "Настюха, опять нажралась? С кем помолвка то? Белочка сделала предложение? Ты это, завязывай давай!", "Настя, с вами всё хорошо? Может, вам выспаться и недельку дэтокса", "Давненько, давненько не было этого цирка. Представите или опять: носки-трусы-часы?", "ШО? ОПЯТЬ? Ваш список пополнился ? Вас Настя никто никогда не обгонит по количеству", - пишут они.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Кроме того, недавно Анастасия Волочкова повидалась с Дедом Морозом и стала посмешищем в сети.

На своей страничке в Instagram она показала, как к ней домой "совершенно случайно" забрел Дед Мороз.

"Волшебство из рук Деда Мороза. Этот вечер стал началом моих счастливых эмоций жизни!", - сообщила Волочкова в подписи к кадрам.

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