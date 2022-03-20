Бекхэм отдал свою страницу в Instagram медику из Харькова, чтобы мир увидел правду о войне в Украине

Рабочий день врача под падающими бомбами и ракетами длится 24 часа 7 дней в неделю.
Известный английский футболист Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram с 71,4 млн подписчиков харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы она показала миру правду о войне в Украине и о том, в каких условиях приходится работать тем, кто давал клятву Гиппократа.
Кондратова выложила у Бекхэма несколько сторис о работе Харьковского регионального перинатального центра (ХРПЦ) в условиях боевых действий.
"Привет, друзья! Меня зовут Ирина. Я оккупировала Instagram Дэвида Бекхэма. В мирное время я руководитель ХРПЦ и детский анестезиолог. Сегодня я покажу, как мы работаем во время войны и расскажу, в кого мы превратились за эти дни войны", - начала медик.
По ее словам, в первый день войны все беременные и молодые мамы были эвакуированы в бомбоубежище.
"Это были ужасные три часа", - призналась Кондратова, рабочий день которой под падающими бомбами и ракетами длится 24 часа 7 дней в неделю.
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"Теперь, я не только руководитель. Мне приходится по основной моей специальности анестезиолога. Также я работаю грузчиком, решаю вопросы с логистикой и оказываю психологическую поддержку", – добавила Ирина.захватчики хотят захватить гуманитарную колонну у Харьковской области, которая будет двигаться по ранее согласованному маршруту.
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