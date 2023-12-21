Беглянка-режиссер Байрак заявила, что вернулась из РФ в Одессу

Беглый режиссер Оксана Байрак сообщила о своем визите в своем Instagram - заявив, что находится в Украине, в городе Одесса, где жила до вторжения.

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Оксана Байрак утверждает, что вернулась из страны-агрессора в Одессу / коллаж Главред, фото УНИАН

Cкандально известная режиссер телемелодрам Оксана Байрак, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сбежала в страну-агрессор, теперь утверждает, что находится сейчас в Одессе. Она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

А свое местонахождение беглянка и фанатка России обозначила геолокационным тегом "Odessa, Black Sea". Байрак даже говорила, что находится в одесском ресторане Терраса (умудрившись написать его название с ошибкой).

Кроме того, в посте она опубликовала скриншот из статьи, в заголовке которой говорится о том, что она мечтает вернуться в Одессу и считает себя патриоткой Украины. И не забыла все это глумливо прокомментировать.

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Действительно ли Байрак вернулась в Украину ‒ неизвестно. Ведь аккаунт режиссер-беглянка закрыла для пользователей из Украины. Но через некоторое время она по каким-то причинам удалила этот пост (забыв, что скриншоты "не горят").

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

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