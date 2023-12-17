Байрак намылилась в Одессу и назвала себя самой большой патриоткой Украины

Режиссерка-предательница больше не хочет быть "фросей" в стране-оккупанте, и защебетала на украинском.

https://stars.glavred.info/bayrak-namylilas-v-odessu-i-nazvala-sebya-samoy-bolshoy-patriotkoy-ukrainy-10525805.html Ссылка скопирована

Оксана Байрак высказалась про возвращение в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ksanabayrak

Режиссер украинского происхождения Оксана Байрак ("Женская интуиция", "Аврора", "Ничто не случается дважды") летом 2023 года сбежала в рф, где начала снимать сериалы для оккупантов под псевдонимом Фрося Касьян. Несмотря на то, что на момент начала полномасштабной войны она находилась в Украине, Байрак продолжала распространять ядовитые пропагандистские нарративы про "братские народы" и необходимость восстановления СССР.

Сейчас режиссер, которая мечтала выйти замуж за путина, пытается доказать, что все это не противоречит ее глубокой и преданной любви Украине. На своей странице в Instagram, которую она скрыла от украинцев, она устроила в эфир, в котором заявила, что обязательно вернется в Одессу, где жила последние годы. Фрагменты ее позорных высказываний появились на YouTube-канале Rostyslove Production.

В комментариях Байрак напомнили, что в Украине она и ее творчество сейчас никому не нужны, а ее поведение сигнализирует о том, что она предала страну в угоду оккупантов.

видео дня

Также у нее спросили, считает ли она себя украинкой. На это режиссер ответила следующее: "Я не только из Украины. Я украинка! Причем, я считаю, что самая большая патриотка!" После этого она исполнила несколько строчек из песни "Червона рута" и пожелала "всем, кто открывает на нее рот, любить свою родную страну, так, как она ее любит".

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

Другие новости про Оксану Байрак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.