"Бегите из России": Машкова обратилась к россиянам

Российская актриса призвала россиян бежать из террористической страны.

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Маша Машкова / Instagram

Российская актриса Мария Машкова, которая не поддержала военное вторжение террористической России в Украину, а также открыто высказывала свою позицию, призвала россиян бежать из державы-агрессора.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, россиянам нужно бежать из России, если есть хотя бы минимальная возможность.

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"Мы струсили выйти на улицы против кучки мерзких преступников. Не трусьте бежать в неизвестность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины, когда вы, после принятого 11 апреля закона, с очень большой вероятностью окажетесь на передовой. Непосредственным участником жуткого преступления. Это мой заключительный пост на эту тему", - пишет дочь путиниста Машкова.

Машкова говорит, что она больше не собирается говорить об этом. "Я бегу в свою новую жизнь. Здесь много прекрасной работы и огромное количество фантастических людей. Нас, русских, никто не ненавидит, если мы-человеки. Родина-это планета Земля! Украинцам сил в достижении справедливости. Нам-достойно принять последствия нашего выбора. За сим откланиваюсь. Аминь", - добавила она.

Напомним, ранее Мария Машкова рассказала, что в стране-агрессоре ее ожидает реальный тюремный срок согласно законопроекту "о дискредитации и фейках", который приняли в стране на болотах.

Ранее также стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

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