УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Бегите из России": Машкова обратилась к россиянам

Алена Кюпели
12 апреля 2023, 23:09 обновлено 12 апреля, 23:23
83
Российская актриса призвала россиян бежать из террористической страны.
Маша Машкова
Маша Машкова / Instagram

Российская актриса Мария Машкова, которая не поддержала военное вторжение террористической России в Украину, а также открыто высказывала свою позицию, призвала россиян бежать из державы-агрессора.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, россиянам нужно бежать из России, если есть хотя бы минимальная возможность.

видео дня

"Мы струсили выйти на улицы против кучки мерзких преступников. Не трусьте бежать в неизвестность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины, когда вы, после принятого 11 апреля закона, с очень большой вероятностью окажетесь на передовой. Непосредственным участником жуткого преступления. Это мой заключительный пост на эту тему", - пишет дочь путиниста Машкова.

Машкова говорит, что она больше не собирается говорить об этом. "Я бегу в свою новую жизнь. Здесь много прекрасной работы и огромное количество фантастических людей. Нас, русских, никто не ненавидит, если мы-человеки. Родина-это планета Земля! Украинцам сил в достижении справедливости. Нам-достойно принять последствия нашего выбора. За сим откланиваюсь. Аминь", - добавила она.

Напомним, ранее Мария Машкова рассказала, что в стране-агрессоре ее ожидает реальный тюремный срок согласно законопроекту "о дискредитации и фейках", который приняли в стране на болотах.

Ранее также стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

Также российский актер родом из Винницы Анатолий Белый, который открыто осудил войну в Украине, рассказал про травлю, которую он переживает из-за поклонников "русского мира".

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - Арестович

В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - Арестович

23:28 Украина
У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ

У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ

22:11 Политика
Доверенное лицо Путина: в России скончался известный пропагандист, призывал бомбить Украину

Доверенное лицо Путина: в России скончался известный пропагандист, призывал бомбить Украину

21:01 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:31

Генпрокуратора РФ решила проверить всю семью Пугачевой

23:28

В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - АрестовичВидео

23:09

"Бегите из России": Машкова обратилась к россиянам

22:50

"Опознал своих бывших коллег": стало известно, кто обезглавил украинского военного - правозащитникВидео

22:31

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:11

У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУВидео

21:48

"Визжал на их языке": Сеть взорвалась из-за поста бывшего пресс-офицера о казненном военномФотоВидео

21:43

Камалия поссорилась с мужем-миллиардером из-за его "российской" дочериВидео

21:29

"Китаю нравится идея": эксперт объяснил игру Макрона с "автономностью" Европы от СШАВидео

Реклама
21:01

Доверенное лицо Путина: в России скончался известный пропагандист, призывал бомбить УкраинуВидео

20:17

Когда закончится война в Украине: Арестович назвал три новых сценарияВидео

20:04

Войска РФ в блокаде и десант ВСУ в Крыму: эксперт объяснил, почему враг не удержит полуостровВидео

19:58

Цены резко упадут: министр назвал точный период, когда продукты начнут дешеветьВидео

19:48

Со сложной задачкой справятся единицы: нужно за 11 секунд найти лишнюю букву на картинкеВидео

19:45

Иранский узел: политическое фиаско России и Ирана на Южном Кавказемнение

19:44

3 соблазнительные и немного дерзкие короткие стрижки 2023, в которые сложно не влюбитьсяФото

19:20

Китай хочет рассорить Европу и США: Илия Куса - о причинах визита Макрона к СиЭксклюзив

18:57

США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в УкраинеВидео

18:45

Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхомВидео

18:44

"Это уродливая страна": в РФ отменяют концерты "Фантазера" Ярослава Евдокимова за критику КремляВидео

Реклама
18:33

"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - РезниковВидео

18:10

Почему нельзя ставить сумку на стол - привычка, которая делает человека бедным

18:07

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жараВидео

17:41

Армия Украины за одну-две недели устроит прорыв в Крыму: полковник ВСУ назвал сценарийВидео

17:24

Украина отложила контрнаступление ВСУ из-за 2 причин - The Washington PostВидео

17:08

Франция заблокировала решение ЕС о поставке снарядов Украине - польские СМИВидео

17:05

В какой цвет покрасить яйца на Пасху: они принесут счастье и богатство всей семьеВидео

16:39

"Уничтожал морально": Мишина призналась, общается ли с улепетнувшим в США ЭллертомВидео

16:37

"Пусть дважды подумают": Тайвань готов воевать с Китаем в случае нападения ПекинаВидео

16:35

Почему нельзя мыть пол вечером: обернется бедой для всей семьи

16:34

"Российскую сеть Брокард необходимо передать государству, как это сделали с ТРЦ Ocean Plaza" - аналитик Роман Портянко

16:33

"Потеря Крыма станет катастрофой": эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине и провал РФВидео

16:29

Какие знаки зодиака самые богатые: 3 любимчика фортуны

16:22

Счастливы вместе: Бритни Спирс опровергла слухи про развод с молодым мужемВидео

16:11

Не сможете оторваться: как правильно приготовить ароматные сушеные грибыВидео

15:38

Казнь оккупантами военного ВСУ: в Минобороны сделали важное заявление

15:28

Злата Огневич на честном видео показала, как выглядит в реальной жизниВидео

15:23

ВСУ нужно разрубить "сухопутный коридор", чтобы за полгода освободить Крым – экспертВидео

15:17

Почему появляется моль в доме: несколько действенных способов от нее избавитьсяВидео

15:17

Генпрокуратура РФ взялась за Софию РотаруВидео

Реклама
15:03

"Мир должен отреагировать адекватно!" - Виталий Кличко об очередной жестокой казни россиянами украинского защитника

14:52

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт

14:46

Глубоко беременная жена Чмерковского показала свои формы на отдыхеВидео

14:42

Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальной войнеВидео

14:13

Вероятная девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала роман с актером

14:05

Никогда не трескаются: как правильно варить яйца на Пасху - 2 ошибки совершают всеВидео

14:03

Великобритания ввела санкции против кумы Путина Оксаны МарченкоВидео

14:00

Безошибочно получите любой желток: сколько времени нужно варить яйцаВидео

13:53

Нужно ли мешать булгур при варке: 3 неочевидных правила приготовления

13:29

"Сразу остановит и осудит войну": следующее руководство РФ резко сменит курс – РозумныйВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять