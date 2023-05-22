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"Беги отсюда, всех своих спасай": в Сеть слили последнюю переписку мужа Дианы Гурцкой перед смертью

Мария Тупик
22 мая 2023, 18:09 обновлено 22 мая, 18:22
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Друг мужа Дианы Гурцкой Роман Супер за несколько дней до инцидента разговаривал с погибшим, где тот жаловался.
Муж Дианы Гурцкой
Муж Дианы Гурцкой / Коллаж Главред, фото t.me/romasuperromasuper, соцсети

20 мая в России скончался муж российской артистки Дианы Гурцкой, заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

Относительно российского чиновника написал его друг, журналист Роман Супер.

Как известно, 46-летнему топ-чиновнику в РФ стало плохо на борту самолета, когда вместе с делегацией возвращался из заграничной командировки.

видео дня

Известно, что рейс прервали, чтобы спасти Кучеренко, но врачи оказались бессильны.

Друг мужа Дианы Гурцкой Роман Супер за несколько дней до инцидента разговаривал с погибшим, где тот жаловался, что пьет много антидепрессантов и транквилизаторов на фоне ситуации в стране.

Также перед командировкой муж артистки советовал знакомому вместе с семьей бежать из России, а сам жаловался, что у чиновников отбирают загранпаспорта.

"Спасай себя и семью. Езжай как можно скорее. Ты представить себе не можешь степень озверения нашего с тобой государства. За год ты Россию вообще не узнаешь. Уезжаешь и правильно делаешь", - процитировал его Роман.

При этом от предложения бежать из России Кучеренко отказался, поскольку вряд ли ему за границей будут рады после "фашистского вторжения". Он сетовал на то, как сложно стало жить в РФ и называл себя заложником.

"Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Пригоршнями. И это не слишком помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно. Мы все – заложники. Никто ничего не может пикнуть. Сразу же раздавят как тлю. Езжай скорее, Рома. И всех своих спасай", – написал журналист.

Смерть Кучеренко
Что писал Кучеренко перед смертью / скриншот

Умер муж Дианы Гурцкой - что известно

Петру Кучеренко, который был на Кубе с делегацией министерства, стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась.

Борт экстренно приземлился в городе Минеральные Воды, где местные врачи пытались реанимировать мужа российской певицы, но спасти его не удалось. Пока официально причины скоропостижной смерти не называются.

СМИ сообщают, что у топ-чиновника РФ случился сердечный приступ.

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