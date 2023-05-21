Умер прямо в самолете: в России моментально скончался муж известкой российской певицы

Вечером, 20 мая, в России умер муж российской певицы Дианы Гурцкой. Как сообщают росСМИ, возвращаясь из служебной командировки скончался заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.
Петру Кучеренко, который был на Кубе с делегацией министерства, стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась.
Борт экстренно приземлился в городе Минеральные Воды, где местные врачи пытались реанимировать мужа российской певицы, но спасти его не удалось. Пока официально причины скоропостижной смерти не называются.
СМИ сообщают, что у топ-чиновника РФ случился сердечный приступ.
Гурцкая и Кучеренко поженились в сентябре 2005 года. 29 июня 2007 года в семье родился первенец. Мальчика назвали Константином.
Гурцкая внесена в базу Миротворец
Диана Гурцкая считает, что попала в базу Миротвореца за поддержку певицы Юлии Самойловой, которой запретили въезд в Украину для участия в музыкальном конкурсе Евровидение 2017.
"Я не буду говорить, что мне якобы все равно. Это крайне неприятно, тем более, во всем есть совершенно четкий намек – "поддержала коллег: Лолиту, Юлю Самойлову, – вот наш ответ". Но необходимо помнить, что власть и украинский народ – это разные категории", – сказала Гурцкая.
Артистка также заявила, что у ее сына фамилия Кучеренко, и в нем есть "частица этой доброй, красивой и хлебосольной страны".
"Я много раз была в разных уголках Украины и всегда меня принимали с открытой душой и сердцем. Что же касается действий всех этих СБУ, так называемых миротворцев и прочих. Есть один исторический урок: победив внешних врагов – меня, Лолиту, Сергея Безрукова и других, принимаются за внутренних. Вот о чем стоит задуматься украинцам", – заявляла ранее певица.
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