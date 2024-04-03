Астафьева набрала 10 килограмм и показала, что делает с ними

Артистка и певица Даша Астафьева поделилась своим комплексом упражнений.

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Даша Астафьева набрала килограммы / Коллаж Главред, фото Instagram/da_astafiev

Певица и волонтер Даша Астафьева (некогда участница герлз-бенда "NikitA") сделала неожиданное признание, что касается ее веса.

На своей странице в Instagram, артистка сообщила, что набрала 10 килограмм веса. Кроме того, она показала, как работает над собой и своим телом. Кроме того, певица призвала худеть вместе с ней.

Кто такая Даша Астафьева? Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия". видео дня

"Если вы тоже щик щек щок 10 кг…. Делайте так через день и спина болеть не будет. Присоединяйтесь к моему сложному, но интересному пути. Я вас еще раз приглашаю, но обещаю, на этот раз должно помочь! Думаете сработает?", - призывает фолловеров Астафьева.

Даша Астафьева показала комплекс упражнений, которые нельзя назвать легкими. Между тем, пользователи отметили, что артистка и так выглядит прекрасно.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, что в школьные годы не принимала себя и свою внешность ‒ мол, была очень маленькой, худенькой и с короткой стрижкой, а вот ее одноклассницы были уже с более женскими формами.

Ранее Астафьева раскритиковала тех, кто молчит о войне в Украине. По ее словам, нельзя замалчивать войну в социальных сетях, а говорить о войне – обязанность каждого.

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