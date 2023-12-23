Ассия Ахат похвасталась идеальными формами у елки

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат поделилась красивыми фото рядом с наряженной елкой.
Она показалась в интересном луке, который обтянул ее фигуру, а также засветила плоский живот. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
"Новогодние праздники уже совсем близко! Не забывайте отвлекаться, позвольте себе отдохнуть, набраться позитива и веры в лучшее. Тем не менее, праздники созданы именно для этого", - написала она.
На фото - Ассия Ахат около елки:
Отметим, ранее украинская скрипачка и певица Ассия Ахат заинтриговала фанатов новостью о пополнении в семье. На своей странице в Instagram Ахат показала очаровательного малыша. Им оказался щенок породы мальтипу. "В нашей семье пополнение! Говорят, щенок - это как ребенок. Что ж, могу подтвердить, что это правда! Попрощайтесь с непрерывными марафонами Netflix и поприветствуйте круглосуточный мониторинг щенков", - делится своим счастьем скрипачка.
Ранее также Ассия Ахат (Инесса Данилова) продемонстрировала стройную фигуру. На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором запечатлена во время прогулки по Днепру. Знаменитость была одета в белый купальник и джинсовые шорты, она держала в руках свою собаку.
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