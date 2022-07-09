Артист "Сватов" заговорил о нападении России на Украину: чуда не случилось

Федор Добронравов, к сожалению, выступил на стороне зла/ akter1

Российский журналист Александр Шевчук в интервью изданию Solenka.info рассказал о том, что актер Федор Добронравов из "Сватов" жестко раскритиковал артистов из списка запрещенных в РФ. К слову, эти артисты не поддержали убийства мирных граждан и военное вторжение в Украине.

Артист считает, что знаменитости, выступающие против войны в Украине, неправы.

Отметим, что в перечень "запрещенных" включены 37 фамилий звезд, которые либо отказались поддержать убийства мирных граждан в Украине, либо уехали из страны после начала войны 24 февраля. Среди таких артистов: рэпер Оксимирон, Юрий Шевчук из группы ДДТ, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, группа Каста", певица Земфира, Валерий Меладзе, группа "Литтл Биг" и др.

Напомним,