Анна Седокова выпустила новый ЕР Егоистка

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Певица Анна Седокова показала результаты трудов за последние месяцы. Артистка выпускает новый альбом, который уже доступен на большинстве площадок.

В альбоме Егоистка 5 песен - Набирай меня, Прости, Я пришла, Не люби его, Не согласна.

Седокова устроила мини-концерт вечером 2 июня по поводу выхода альбома, а в Instagram опубликовала модную обложку альбома с собой в виде куклы барби со своим лицом.

"Эгоистка в сети. 5 новых песен. Ни одной медленной. Лето не время для грусти. Просто пообещай мне налить бокал любимого белого или латте, нарядится и выйти на улицу.⠀Просто пообещай идти вперёд. Не ждать. Зачем? Давай действовать. 5 таких разных песен и одна большая идея. Стать сильнее вместе.⠀И покорить этот мир своей улыбкой. Я вас люблю. Есть у меня тут эгоистки?", - прокомментировала певица свой альбом.Читайте такжеМишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концерты и песни

После премьеры альбома в России певица выехала в Киев с семьей, так что премьеру Егоистки 4 июня она встречает в Украине.

Слушать все песни из альбом Егоистка можно по ссылке на Youtube.