Анна Ризатдинова побаловалась в постели в расстегнутых джинсах

Украинская гимнастка и Олимпийская призерка Анна Ризатдинова показала свою утреннюю рутину.
На своей странице в Instagram, спортсменка показала свою растяжку прямо в постели. При этом она была одета в джинсы и спортивный топ.
Ризатдинова показала также как распыляет на себя то ли термальную воду, то ли мист. "Мое утро", - подписала она пост в сети.
На видео - утренняя рутина от Ризатдиновой:
В комментариях гимнастка получила множество комплиментов относительно своей формы и внешнего вида.
Напомним, ранее Ризатдинова похвасталась фотосессией в Барселоне. По древним лестницам спортсменка расхаживала на каблуках и в пикантном боди, а также в черном прозрачном платье, которое безупречно обволакивало все ее изгибы. В роскошном образе Ризатдинова опубликовала целых четыре фото, предложив поклонникам выбрать, какое из них лучше.
Ранее также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.
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