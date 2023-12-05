Анна Ризатдинова побаловалась в постели в расстегнутых джинсах

Гимнастка снова продемонстрировала чудеса пластики.

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Анна Ризатдинова и ее рутина / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_rizatdinova

Украинская гимнастка и Олимпийская призерка Анна Ризатдинова показала свою утреннюю рутину.

На своей странице в Instagram, спортсменка показала свою растяжку прямо в постели. При этом она была одета в джинсы и спортивный топ.

Ризатдинова показала также как распыляет на себя то ли термальную воду, то ли мист. "Мое утро", - подписала она пост в сети.

видео дня

На видео - утренняя рутина от Ризатдиновой:

В комментариях гимнастка получила множество комплиментов относительно своей формы и внешнего вида.

Напомним, ранее Ризатдинова похвасталась фотосессией в Барселоне. По древним лестницам спортсменка расхаживала на каблуках и в пикантном боди, а также в черном прозрачном платье, которое безупречно обволакивало все ее изгибы. В роскошном образе Ризатдинова опубликовала целых четыре фото, предложив поклонникам выбрать, какое из них лучше.

Ранее также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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