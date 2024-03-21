Анна Неплях попала в ДТП - автомобиль превратился в груду металла

Модель в состоянии шока рассказала, что с ней произошло.

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Анна Неплях ДТП - Мисс Украина Вселенная-2021 попала в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях врезалась в отбойник на трассе "Киев-Днепр". Модель, к счастью, осталась жива. Про ДТП она рассказала в своем блоге в Instagram.

Рано утром, после тяжелого утра из-за ракетной атаки на Киев, Неплях выехала из столицы по направлению к городу Днепр. За 200 км до пункта назначения она, будучи за рулем, попала в аварию.

Анну спасли подушки безопасности - они хоть и оставили на лице ушибы, но в целом модель отделалась испугом. Увы, ее автомобилю повезло меньше. На фото, которые появились в блоге Неплях, видно, что передняя часть машины превратилась в металлолом.

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"Мне оставалось 200 км до Днепра. Погода супер, но дорога не всегда. Кто знает трассу Днепр-Киев, тот знает. Мне навигатор резко указывает поворот на право в объезд Решетиловки, я не справляюсь с управлением и на скорости врезаюсь и имеем, что имеем. Из пострадавших - только я и мое авто. Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины со словами: "Скорую? Жива? Воды?" и первое, что я, блин, спросила: "А я могу так ехать дальше?" еще даже не видя, что с машиной... Сейчас со мной все ок, ну если можно так сказать, ушибленное лицо и рука, состояние шока... с машиной - нет, но это железо, спасибо, что такой ценой ты останавливаешь меня и даешь шанс", - написала Анна Неплях.

Модель отметила, что накануне она плохо себя чувствовала, и последние несколько недель она боролась с последствиями нарушений работы щитовидной железы. Однако утром перед аварией она себя убедила, что ехать необходимо. ДТП Анна приняла, как знак свыше, что пора притормозить.

Анна Неплях ДТП - Мисс Украина Вселенная-2021 попала в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Кто такая Анна Неплях? Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".

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