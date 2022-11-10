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Анна Богдан в облегающем комбинезоне показала глубокое декольте и "горящие" ягодицы

10 ноября 2022, 04:16

К новому летнему сезону победительница Холостяка начала готовиться уже осенью.

Анна Богдан
Анна Богдан показала глубокое декольте в спортивном комбинезоне / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан тщательно следит за фигурой, и, в отличие от многих женщин, не откладывает поход в спортзал до новогодних обещаний.

Своей бьюти-рутиной она время от времени делится с широкой аудиторией поклонников. Недавно она показала, как делает спортивные упражнения на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что Богдан находится в прекрасной физической форме, ее мышцы после занятий буквально горели огнем. Модель делала упражнения для укрепления ягодиц.

Для похода в зал Анна выбрала стильный цельный костюм, который идеально подчеркивал ее изгибы. На спине красовался глубокий вырез, а декольте в спортивном наряде такое глубокое, что грудь девушки могла случайно выпрыгнуть при активных движениях.

"Ягодицы горели. Я вымотана. И мне нравится", - прокомментировала свои спортивные успехи Богдан.

Анна Богдан
Анна Богдан показала глубокое декольте в спортивном комбинезоне / instagram.com/hannastorozhuk

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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