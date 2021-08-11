Анна Богдан раскрыла свой главный секрет красоты и успеха

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Победительница Холостяка вызывает восхищение у многих женщин и мужчин, но она не раскрывала, что она делает, чтобы оставаться стройной и красивой.

Большую часть ее блога занимают сториз с путешествий с Михаилом и время от времени общение с фанатами о животрепещущих темах.

Теперь бывшая жена Андрея Богдана в сториз рассказала, что держит ее в форме, и сохраняет такую красоту.

У нее есть 5 правил:

Соблюдать питьевой режим; Здоровый и крепкий сон - залог похудения и хорошего настроения; Хочешь похудеть - придется изменить питание. Кардинально. И безвозвратно. Просто похудеть - это получать совершенно не подтянутую кожу, и вряд ли совершенное тело. Тренировки в этом помогут; Только в комплексе можно добиться идеального результата. Придется потерпеть. Но оно того стоит!

В сториз Анна Богдан также рассказала, что они уже 5 месяцев в отношениях с Михаилом Заливако, но не спешит выходить за него замуж. В ответах фанаток предложила вспомнить, сколько они встречались, прежде чем заключить брак.

До этого финалистка Холостяка Юля Зайка удивила красотой и сексуальными формами в новом купальнике.