Анна Богдан раскрыла свой главный секрет красоты и успеха

Победительница Холостяка рассказала о пяти своих главных правилах жизни.
Победительница Холостяка вызывает восхищение у многих женщин и мужчин, но она не раскрывала, что она делает, чтобы оставаться стройной и красивой.
Большую часть ее блога занимают сториз с путешествий с Михаилом и время от времени общение с фанатами о животрепещущих темах.
Теперь бывшая жена Андрея Богдана в сториз рассказала, что держит ее в форме, и сохраняет такую красоту.
У нее есть 5 правил:
- Соблюдать питьевой режим;
- Здоровый и крепкий сон - залог похудения и хорошего настроения;
- Хочешь похудеть - придется изменить питание. Кардинально. И безвозвратно.
- Просто похудеть - это получать совершенно не подтянутую кожу, и вряд ли совершенное тело. Тренировки в этом помогут;
- Только в комплексе можно добиться идеального результата. Придется потерпеть. Но оно того стоит!
В сториз Анна Богдан также рассказала, что они уже 5 месяцев в отношениях с Михаилом Заливако, но не спешит выходить за него замуж. В ответах фанаток предложила вспомнить, сколько они встречались, прежде чем заключить брак.
До этого финалистка Холостяка Юля Зайка удивила красотой и сексуальными формами в новом купальнике.
Автор: Александр Галаджий