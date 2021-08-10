"Милашка": Юля Зайка похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике

Юля Зайка Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Фаворитка шоу Холостяк 2021 Юля Зайка нечасто показывает откровенные фото, предпочитая рассказывать о своей жизни, досуге и хобби.

Юля в своем Instagram поделилась кадром в закрытом купальнике, посветив стройными ножками и аппетитной фигурой, которую плотно облегает ее наряд.

Девушка между тем рассказала о том, что собирается ехать в Грузию и рассказала об условиях проживания, чтобы кто-то из ее подписчиков мог присоединиться в поездке.

Юля Зайка Бельченко / instagram.com/julz_seven/

"Ооочень красивая", "Великолепная на фото", "Купальничек чëтенький", "Самая, самая!", "Милашка Зая", "Гарної поїздки) Ідеальна фігура)", "Оййййй красоткааааааа", - пишут ей в комментариях.

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