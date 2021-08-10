Дочь Немцова разделась на горячем селфи перед зеркалом

Дина Немцова / instagram.com/dinanemtsova_/

Российская блогерка дочь погибшего политика Бориса Немцова Дина наслаждается летними деньками, и делится с поклонниками горячими кадрами.

Дина Немцова провела день на пляже, и закидала поклонников фото в милом купальнике в своем Instagram.

Но в сториз она показала селфи, на котором позирует перед зеркалом в лифчике от купальника, которые едва прикрывает ее бюст. Дина похвалилась тонкой стройной фигурой и прессом.

"Типичная реклама фитнес-клуба 2000-х выглядит вот так. Не хватает лишь яблока в руке", - подписала она сэлфи.

На других фото она показала, как загорала на шезлонге в велосипедках и лифчике в горошек. Наряд выгодно подчеркнул ее спортивную фигуру.

Дина Немцова / instagram.com/dinanemtsova_/

Дина Немцова / instagram.com/dinanemtsova_/

Дина Немцова / instagram.com/dinanemtsova_/

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