Андрей Шевченко привез в Киев и показал на публике красавца-сына

Миша Коллинз, известный по роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев. Компанию ему составили Андрей Шевченко с сыном.

Андрей Шевченко и его сын Джордан приехали в Киев / коллаж фото УНИАН и United24

Известный голливудский актер Дмитрий "Миша" Коллинз, который прославился ролью ангела Кастиэля в легендарном фантастическом сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале благотворительной платформы UNITED24.

Компанию Коллинзу составили легендарный украинский футболист и бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Причем Шева "привез" в родной город еще и старшего сына Джордаан (от брака с американской моделью Кристин Пазик)

Андрей Шевченко и его сын Джордан встретили в Киеве актера Мишу Коллинза / United24

"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не один, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, а кто это рядом? Да это же кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Приветствуем всех в Киеве", – рассказали представители UNITED24.

Миша Коллинз и Андрей Шевченко на киевском вокзале / United24

К слову, Джордан Шевченко, которому всего лишь 18 лет, выглядит на фото вполне взрослым и крепким парнем.

Смотрите видео "Володарка двох "Оскарів" Барбра Стрейзанд потужно підтримала Україну":

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

