Андрей Хлывнюк назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

Андрей Хлывнюк назвал единственного артиста из РФ, с которым продолжает общаться / instagram.com/andriihorolski

Украинский музыкант, лидер группы Бумбокс и защитник Украины Андрей Хлывнюк знает и культурный и боевой фронт очень хорошо. Поэтому смело может рассуждать о наличии "хороших русских" в российском шоу-бизнесе.

В интервью с Яниной Соколовой артист рассказал, что не оборвал все связи с артистами российского происхождения. Одному человеку он по-прежнему доверяет и поддерживает связь.

Речь идет про российского репера Noize MС (Иван Алексеев), который открыто высказал антивоенную позицию, и дает концерты по всему миру, прибыль с которых отдает на нужды Украины. Хлывнюк отмечает, что Алексеев - едва ли не единственный артист, которого не требовалось убеждать в том, что РФ напала на Украину. Репер не стал защищать свою террористическую родину, а тут же принялся за помощь.

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это [черт знает что - неценз.]. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги, чтобы помочь вам", - рассказывает Хлывнюк.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также стало известно, что украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции за ее волонтерскую работу.

Другие новости: