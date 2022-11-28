УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрей Хлывнюк назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

28 ноября 2022, 11:52

Лидер Бумбокса назвал музыканта "живым и трезвым".

Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк назвал единственного артиста из РФ, с которым продолжает общаться / instagram.com/andriihorolski

Украинский музыкант, лидер группы Бумбокс и защитник Украины Андрей Хлывнюк знает и культурный и боевой фронт очень хорошо. Поэтому смело может рассуждать о наличии "хороших русских" в российском шоу-бизнесе.

В интервью с Яниной Соколовой артист рассказал, что не оборвал все связи с артистами российского происхождения. Одному человеку он по-прежнему доверяет и поддерживает связь.

Речь идет про российского репера Noize MС (Иван Алексеев), который открыто высказал антивоенную позицию, и дает концерты по всему миру, прибыль с которых отдает на нужды Украины. Хлывнюк отмечает, что Алексеев - едва ли не единственный артист, которого не требовалось убеждать в том, что РФ напала на Украину. Репер не стал защищать свою террористическую родину, а тут же принялся за помощь.

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это [черт знает что - неценз.]. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги, чтобы помочь вам", - рассказывает Хлывнюк.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также стало известно, что украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции за ее волонтерскую работу.

Другие новости:

шоу-бизнес Андрей Хлывнюк Хлывнюк Noize MC новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:21

Игорь Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом после мартовского обстрела

12:20

Войска РФ по возможности пойдут на Киев, "собирателю земель" Путину нужна вся Украина – Кличко

12:04

"Заморозить войну и весной-летом начать снова": эксперты объяснили, зачем Кремлю блэкаут в Украине

11:52

Андрей Хлывнюк назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

11:26

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

Реклама
11:20

"Путин не украдет Рождество": Кличко ответил, как Киев проведет новогодние праздники и будет ли елка

11:14

КРАИЛ взялась за "дочек" 1xBet в Украине: идет тотальная проверка

11:02

Газпром вдруг отказался от обвинений в адрес Украины и "передумал" сокращать транзитВидео

11:00

Зенитно-ракетный взвод ВСУ получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

10:57

США могут передать Украине высокоточные снаряды радиуса действия до 150 км - Reuters

10:45

"РФ готовится атаковать": в ВСУ предупредили об угрозе массовых обстрелов и назвали срокиВидео

10:23

Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

10:10

Украине нужна мощная ПВО, чтобы страна не погрузилась в темноту – стратег Минобороны АвстрииВидео

10:00

"Сесть за стол и искать компромисс": Лукашенко просит Киев начать переговоры с РФ без предварительных условий

10:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

09:52

"Отключения света в Киеве могут продолжаться вплоть до весны": Кличко назвал основную проблемуВидео

09:45

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

09:24

Стоит запастись едой и водой: Кличко рассказал, будет ли эвакуация из Киева в случае блэкаута

09:02

Дальность с воздуха – 60 км: Британия передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2Видео

09:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

Реклама
08:59

"Чувствуют приближение ВСУ": оккупанты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантовВидео

08:57

Выход из блэкаутов вообще есть?мнение

08:49

"В наших интересах, чтобы Украина победила": Столтенберг сделал важное заявление о войне в Украине

08:30

Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выборомВидео

08:21

С приходом зимы у войск Путина в Украине прибавится проблем – военный аналитик

08:20

"Теперь РФ использует только массированные атаки": Жданов предупредил о новом обстрелеВидео

08:00

У России хватит запаса ракет на 2-3 атаки, потом удары возможны не раньше весны - СвитанВидео

07:45

"Ничего не знаем, до свидания": на Тернопольщине мать с ребенком выгнали из пункта обогреваВидео

07:44

"Будем поддерживать, сколько потребуется": Сунак допускает увеличение военной помощи Украине – СМИ

07:40

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Близнецам – ссоры и конфликты, а Весам – странности

07:16

Путинский генерал назвал новые цели для ракетных ударов РФ по УкраинеВидео

06:58

Гороскоп на декабрь 2022 для Весов: выздоровление, новая работа и свадьбаВидео

06:40

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области - ISW

06:14

Не зря на технике ВСУ нарисованы крестымнение

04:00

"Отработано со времен СССР": эксперт рассказал, как именно могут ликвидировать ЛукашенкоВидео

03:40

"Потери будут очень сильными": что ждет Украину в декабре - гороскопВидео

03:20

Невозможно вкусный и очень простой салат Зимняя птица: рецепт на Новый год 2023Видео

02:42

Наталья Могилевская кокетливо оголилась в домашнем халатике

02:10

В Украину идет Erik: синоптики предупредили об арктическом холодеВидео

01:35

Важно знать несколько правил: сколько хранится квашеная капуста и как "продлить ее жизнь"

Реклама
01:33

Россияне "заплевали" Волочкову за фото с дочкойВидео

01:25

ВСУ разгромили вражеский объект в Сватово: там были 70 оккупантовВидео

00:51

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

27 ноября, воскресенье
23:59

"Дреды и серьга в носу": мама Меган Маркл удивляет внешним видом королевскую семьюВидео

23:33

Украина готовит важные шаги по укреплению обороны: Зеленский назвал самую горячую точкуВидео

23:04

Скандал с Кличко не утихает: Арахамия дал мэру неделю на "устранение ошибок"Видео

22:41

Россия готовит новый удар: Зеленский предупредил украинцев о сложной неделеВидео

22:11

К весне ВСУ одержат новую победу: РФ понимает свое поражение и торгуется за цену - АрестовичВидео

22:02

Экстренные отключения света в Украине: когда вернут плановые графикиВидео

21:18

Россия выводит свои войска из Беларуси: в Генштабе рассказали, куда их денутВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять