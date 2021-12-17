Андрей Данилко показал годовалого карапуза - фото из семейных архивов

Артист показал, каким он был 47 лет назад.
Актер, музыкант и комик Андрей Данилко показал, каким был малышом.
В 1974 году, когда артисту исполнилось всего год, не было еще яркой, фееричной Верки Сердючки, был только маленький мальчик Андрюша с очень серьезными глазами.
На раритетном фото маленький Данилко позирует на фоне ковра в темной рубашечке с клетчатым воротником.
В руках малыш крепко сжимает любимую игрушку - большую пластиковую рыбу на колесах. Взгляд ребенка очень серьезен, губы слегка поджаты.
"Фото с рыбой на колесах. Полтава, 1974 г.", - лаконично подписал фото Данилко.
Поклонники пришли в неописуемый восторг от снимка из личных архивов Андрея Данилко. Они умилялись артисту в детстве, а также сами с удовольствием вспомнили любимые игрушки из детства:
"Какие добрые глазки!"
"Боже, какой милый!"
"Какой шладкий ребетёночек. Кто бы мог подумать, что из такого малыша вырастет такая звезда❤️❤️❤️"
"Умилительное фото. И растрогали и порадовали одновременно! Умеете Вы создать настроение! Спасибо! ❤️"
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