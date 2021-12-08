"Любимые друзья": Пугачева передала Андрею Данилко горячие "приветы" через Лайму Вайкуле

Лайма Вайкуле и Андрей Данилко / instagram.com/v_serduchka

Андрей Данилко встретился с Вайкуле на съемках Дизель шоу в Национальном дворце искусств Украина. Возможно, артистка появится в новогоднем выпуске юмористического проекта.

На видео Лайма Вайкуле бросилась в объятия Андрею Данилко, а он встретил ее с улыбкой. Артистов связывают дружеские отношения, хотя видятся они очень редко. Трогательные кадры певица подписала просто: "Любимые друзья".

Мимо такой знаменательной встречи не смогла "пройти" Алла Пугачева. Под видео она оставила комментарий: "Андрюше привет от нас".

Кроме Примадонны в комментариях также отметились певица Любовь Успенская и актер и комик Владимир Винокур.

Также поклонники Верки Сердючки выразили сожаления, что Данилко не гастролирует по территории России.

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Алла Пугачева передала Андрею Данилко привет / instagram.com/laima_vaikule_official

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Ранее официальные представители Марины Хлебниковой дали комментарий о состоянии здоровья певицы.

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