"Любимые друзья": Пугачева передала Андрею Данилко горячие "приветы" через Лайму Вайкуле

Примадонна поддерживает дружеские отношения с артистами.
Андрей Данилко встретился с Вайкуле на съемках Дизель шоу в Национальном дворце искусств Украина. Возможно, артистка появится в новогоднем выпуске юмористического проекта.
На видео Лайма Вайкуле бросилась в объятия Андрею Данилко, а он встретил ее с улыбкой. Артистов связывают дружеские отношения, хотя видятся они очень редко. Трогательные кадры певица подписала просто: "Любимые друзья".
Мимо такой знаменательной встречи не смогла "пройти" Алла Пугачева. Под видео она оставила комментарий: "Андрюше привет от нас".
Кроме Примадонны в комментариях также отметились певица Любовь Успенская и актер и комик Владимир Винокур.
Также поклонники Верки Сердючки выразили сожаления, что Данилко не гастролирует по территории России.
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Ранее официальные представители Марины Хлебниковой дали комментарий о состоянии здоровья певицы.
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