Андрей Богдан показал свою новую девушку - в Сети нашли ее Instagram

Андрей Богдан / УНИАН

Андрей Богдан еще недавно числился среди завидных холостяков, но в СМИ распространили слух о том, что он уже три месяца встречается с лакшери-блогершей.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники, Андрей Богдан в отношениях с Кариной Тищенко. На ее странице в Instagram на вечер пятницы 49 тысяч подписчиков - @vot_nah.

Источники издания утверждают, что Богдан и Тищенко встречаются уже около трех месяцев, но впервые появились на каком-то светском мероприятии, что подтвердило роман.

Судя по снимкам, девушка привыкла к шикарной жизни: много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье. На ее странице нет снимков без фильтров или непрофессионального фотографа.Читайте такжеАнна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с Холостяком

"Она девушка видная, на нее много кто положил глаз. Живет в ЖК "Новопечерские Липки", а это уже показатель статуса", - говорит источник "Страны" и добавляет, что Андрей планирует все больше и больше выводить свою пассию в свет.

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Впервые Богдана и Тищенко заметили в Анталии (Турция) на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

До этого Андрей Богдан встречался с Анастасией Сличной. Все что известно об их разрыве - что они "не сошлись по гороскопу".

Перед Сличной у Богдана был роман с Анной Богдан - та призналась, что муж ее ревновал, и они даже не общаются после развода.

К слову, "вскрытие" романа Богдана произошло вскоре после того, как Анна Богдан рассказала, почему не поменяла фамилию, и какие у нее отношения с бывшим мужем.

Напомним, Анна Богдан стала победительницей шоу Холостяк 11 и строит отношения с Михаилом Заливако.