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Анатолий Анатолич жестко высмеял крокодилья слезы предательницы Регины Тодоренко

28 октября 2022, 19:11

Ни единой слезинки Тодоренко не обронила о войне в Украине, зато испорченное платье заставило запроданку рыдать, как дитя.

Анатолий Анатолич
Анатолий Анатолич высмеял слезы Тодоренко над платьем / instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич вновь обнародовал низость духа Регины Тодоренко, артистки украинского происхождения, которая продолжает строить в РФ карьеру и молчаливо одобряет войну в Украине.

И хоть близкое окружение Анатолича уговаривает его навсегда забыть о предателях, те, кто родился, вырос и расцвел в Украине, а теперь поддерживают страну-террориста, не дают ему покоя.

На своей странице в Instagram ведущий рассказал, как Тодоренко ныла из-за испорченного платья на шоу, которое показывают на главном пропагандистском канале РФ. Такие низкие страхи и обиды вызывают у шоумена злость и недоумение.

"Это если вы не знаете, что такое настоящие проблемы в жизни. Регина вам напомнит. Клянусь вам, я пытаюсь понять, что у них в голове, но каждый раз проигрываю эту битву с разумом", - едко прокомментировал крокодильи слезы Тодоренко Анатолий Анатолич.

Регина Тодоренко
Анатолий Анатолич высмеял слезы Тодоренко над платьем / instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. В черный список попала и Регина Тодоренко.

А ведущая и в ус не дует: недавно она выпустила новый музыкальный альбом растиражированный на российских площадках, для обложки которого снялась обнаженной.

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