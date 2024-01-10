Американский рэппер объявил целибат в 2024 году: что случилось

Артист решил сфокусироваться на достижении собственных амбициозных целей.

https://stars.glavred.info/amerikanskiy-repper-obyavil-celibat-v-2024-godu-10532144.html Ссылка скопирована

50 Cent заявил, что у него просто нет времени / Коллаж Главред, фото Instagram/50 Cent

В припеве к "In Da Club" американский рэппер 50 Cent заявляет: "Я люблю заниматься сексом, а не заниматься любовью" — но в 2024 году этого не произойдет.

Рэпер рассказал, что в этом году он будет "практиковать воздержание". Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Моя новая идея настолько велика, что у меня нет времени отвлекаться, я практикую воздержание, медитирую и сосредотачиваюсь на своих целях", — написал он. "Надеюсь, этот Новый год поможет вам выйти на новый уровень", - сообщил он.

видео дня

К слову, исполнитель сейчас активно занимается рекламой и продвижением собственного алкогольного бренда. Видимо, он и есть "виновником" целибата и поглощающего все свободное для любви время артиста.

Напомним, ранее украинский рэппер Потап поделился новостью о том, что теперь его песни будут звучать на Азербайджанском радио Radiocto. Потап перепостил новость с самого радио, которое анонсировала новое сотрудничество на своей странице.

Ранее также стало известно о том, что американский популярный певец Майкл Болтон борется с опухолью головного мозга. Легендарный 70-летний певец в пятницу в своем сообщении в Facebook рассказал, что "2023 год принес ему очень неожиданные испытания".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.