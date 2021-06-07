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Alyona Alyona призналась, почему она плакала перед финалом Евровидения 2021

7 июня 2021, 19:04

Украинская реперка Alyona Alyona оценила шансы на Евровидении, и рассказала о работе со Святославом Вакарчуком.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / Instagram

Украинская реперка Alyona Alyona, которая была в украинской комиссии жури, которая выставляла баллы на Евровидении, недавно представила новую песню, которую она записала вместе со Святославом Вакарчуком.

Певица в интервью Кате Осадчей для шоу Светская жизнь рассказала, почему у них с Вакарчуком вышло две песни, и из-за чего она плакала на Евровидении.

"Я не уверена, готова ли я, все же рэп, я смотрю — это такой вокальный конкурс, а у меня больше рэп-музика, я не знаю", — призналась реперша.

Также знаменитость прокомментировала победу группы Mаneskin в этом году.

"Когда вышла Италия, когда мы увидели, мы сразу так: "Вау!". Человек не пытается стараться, он пришел как на свой концерт, и вот так вот просто отдавал. Были сомнения между Францией, в Франции также была очень душевная песня и до мурашек, у кого-то были мурашки, кто-то пускал слезу — я. Я думаю, что примерно мы все равно поставили высокие баллы Франции и Италии", — рассказала артистка.

Со своей стороны, Алена призналась, что голосовала за Италию и добавила, что номера этой страны и Украины были лучшими.Читайте такжеОкеан Ельзи и Alyona Alyona выпустили песню ко Дню защиты детей в мире

"Так получилось, что мы дистанционно знакомые с фронтвумен, потому что она с Березани, а я из Барышевки - а это соседние города, но лично мы еще не виделись", - рассказала она.

Певица объяснила таке, почему они с Вакарчуком сделали две песни.

"Не скажу, что все очено просто, опыт и багаж у него больше, и у него своя точка зрения, как все должно быть. Но рэп - это моя стихия, и мы решили, что все-таки должно быть две песни", - рассказала Alyona Alyona о своем новом клипе с фронтменом Океана Ельзи.

Напомним, Tayanna в интервью Кате Осадчей призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы

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