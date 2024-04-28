alyona alyona потеряла голос перед Евровидением - причина

alyona alyona пожаловалась, что охрипла перед Евровидением из-за стресса и долгой дороги в Мальме.

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alyona alyona рассказала о конфузе перед выступлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская певица alyona alyona и ее напарница Jerry Heil уже отрепетировали свой номер для Евровидения на сцене в Мальме. Но, как оказалось, не обошлось и без конфузов.

На своей странице в соцсетях артистка рассказала, что перед самим прогоном номера на сцене, она потеряла голос. Стресс и долгая дорога сыграли плохую шутку с alyona alyona – она охрипла.

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"Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной почве организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?" – сказала певица.

alyona alyona назвала причину потери голоса / фото: скрин instagram.com/alyona.alyona.official/

Несмотря на такой поворот, репетиция прошла на "ура" и дуэт далее готовится к выступлению на Евровидении, которое состоится с 7 по 11 мая.

Кто такая Alyona Alyona? Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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Отметим, alyona alyona и Jerry Heil уже в Мальме и провели первую репетицию своего выступления. Jerry Heil кардинально сменила имидж: она показалась с длинными нарощенными волосами и в длинном светлом платье. А вот аlyona alyona была в сером костюме.

А также ранее Ирина Фарион в грубой форме раскритиковала результаты Национального отбора на Евровидение-2024 - из-за жесткой и социально неприемлемой критики Jerry Heil и alyona alyona ее аккаунт в соцсети удалили.

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